المتعب يدشن المعرض الإلكتروني للخدمات الحكومية الأول

المناطق _ أحد رفيدة

دشن محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب المعرض الإلكتروني الأول للخدمات الحكومية بحديقة الحزم على طريق الملك عبدالله الرابط بين مدينتي أبها وأحد رفيدة والذي يضم كلاً من ادارة التعليم بعسير و فرع وزارة العدل بمنطقة عسير و فرع مركز المعلومات الوطني بمنطقة عسير وفرع وزارة التجارة والإستثمار بمنطقة عسير و غرفة أبها و مكتب الأحوال المدنية بمحافظة أحد رفيدة بحضور عدد من منسوبي الجهات الأمنية والخدمية والقطاعات الخاصة.

حيث إستمع الحضور إلى شرح مفصل عن المعرض من رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة محمد بن سالم الوادعي والذي أوضح بأن المعرض يعتبر الأول من نوعه على مستوى منطقة عسير حيث يشمل على مشاركة سبع جهات حكومية تم تحويل أغلب الخدمات بها إلى الأنظمة الإلكترونية وتحتوي على العديد من الخدمات الإلكترونية المتنوعة التي تهم أغلب فئات المجتمع.

كما أشار الوادعي بأن مفهوم الخدمات الإلكترونية بصفة عامة يتمثل في الإستفادة من تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في تقديم وتوفير الخدمات لكافة المستفيدين بدون إستثناء، كما أن دور التكنولوجيا مهم جداً في الوقت الحالي من حيث التأثير وتسهيل الخدمات وتحويلها من خدمات تقليدية إلى خدمات إلكترونية.

ومن جهة أخرى أكد مدير تقنية المعلومات بالبلدية مسفر بن علي آل طوق أن تقنية المعلومات عموماً، والخدمات الإلكترونية والإتصالات خصوصاً، تلعب دورًا فعالاً في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للتعاملات الإلكترونية، ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى التحول نحو المجتمع المعلوماتي، والعمل على تحقيق أهداف التحول الوطني.

كما أضاف آل طوق بأن الوسائل التقنية الحديثة أتاحت تقديم المعلومات، وتسهيل الوصول إليها، والإجابة على إستفسارات المواطنين والمستفيدين، مما ساعد على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبالتالي تحسين الإنتاجية وصولاً لتحقيق الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة.

وإنطلقت على أساسها مجموعة من الخدمات الإلكترونية، وذلك إلتزاماً من كافة الجهات الحكومية بالأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو التحول الرقمي ورفع نسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمستفيدين.

الجدير بالذكر بأن المعرض يستمر لمدة عشرة أيام بحديقة الحزم بجوار مبنى البلدية خلال الفترة المسائية.