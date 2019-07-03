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الإجازه والمناسبات ترفع أسعار الأغنام بمحافظتي وادي الدواسر والسليل

الإجازه والمناسبات ترفع أسعار الأغنام بمحافظتي وادي الدواسر والسليل

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مساء اليوم …محافظ صامطة يرعى ختام دورة الإمام المجدد عبدالله القرعاوي العلمية المتقدمة 25 لعام 1440هـ

مساء اليوم …محافظ صامطة يرعى ختام دورة الإمام المجدد عبدالله القرعاوي العلمية المتقدمة 25 لعام 1440هـ

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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يصل إلى موسكو

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يصل إلى موسكو

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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يصل إلى موسكو

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يصل إلى موسكو
http://almnatiq.net/?p=746768
المناطق - الرياض

وصل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية تستمر عدة أيام يلتقي خلالها كبار المسؤولين الروس ويجري معهم مشاورات تهم العالم الإسلامي.
ويعقد الدكتور العثيمين غدًا الأربعاء اجتماعًا مع معالي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقر الوزارة بالعاصمة موسكو لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الدكتور العثيمين في تصريح لـ ” واس ” أن المنظمة تسعى دومًا لتعزيز روابط الصداقة مع الدول الصديقة ومنها روسيا التي لديها صفة عضو مراقب في المنظمة حيث يجري الجانبان مشاورات بصفة دورية لبحث كل القضايا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وغيرها.

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