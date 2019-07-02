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مساء اليوم …محافظ صامطة يرعى ختام دورة الإمام المجدد عبدالله القرعاوي العلمية المتقدمة 25 لعام 1440هـ

مساء اليوم …محافظ صامطة يرعى ختام دورة الإمام المجدد عبدالله القرعاوي العلمية المتقدمة 25 لعام 1440هـ

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مساء اليوم …محافظ صامطة يرعى ختام دورة الإمام المجدد عبدالله القرعاوي العلمية المتقدمة 25 لعام 1440هـ

مساء اليوم …محافظ صامطة يرعى ختام دورة الإمام المجدد عبدالله القرعاوي العلمية المتقدمة 25 لعام 1440هـ
http://almnatiq.net/?p=746771
المناطق _ صامطة

يرعى محافظ صامطة الاستاذ أحمد بن عبدالله زعلة مساء اليوم الأربعاء وبحضور فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي ختام دورة الإمام المجدد عبدالله القرعاوي -رحمه الله- العلمية المتقدمة الخامسة والعشرين لعام 1440هـ بجامع مكتبة العلوم الشرعية “جامع الشيخ العلامة زيد المدخلي” رحمه الله والتي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بمحافظة صامطة الشيخ محمد بن زيد المدخلي أن هذه الدورة حققت المراد منها بعون الله وتفاعل معها طلاب العلم بالحضور و المشاركه موجها شكره لمحافظ صامطة على حضوره ختام هذه الدوره مساء يوم غدٍ كما وجه شكره لجميع المشائخ وطلاب العلم على مشاركاتهم التي كان لها الأثر الطيب في إنجاح الدورة العلمية.
الجدير ذكره أن الدورة بدأت يوم السبت الموافق 19/ 10/ 1440هـ والتي استمرت لمدة أحد عشر يوماً ويقوم عليها نخبة من المشائخ والدعاة الفضلاء .

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