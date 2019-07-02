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سفارة المملكة بأنقرة تحذر المواطنين من عمليات سرقة ونشل من جانب مجهولين في تركيا

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الإجازه والمناسبات ترفع أسعار الأغنام بمحافظتي وادي الدواسر والسليل

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الإجازه والمناسبات ترفع أسعار الأغنام بمحافظتي وادي الدواسر والسليل

الإجازه والمناسبات ترفع أسعار الأغنام بمحافظتي وادي الدواسر والسليل
http://almnatiq.net/?p=746774
وادي الدواسر _ شاجع الدوسري

تشهد أسعار الأغنام بأسواق الماشيه بمحافظتي وادي الدواسر والسليل إرتفاع في الأسعار خلال الفتره الماضيه وشهدت حركة البيع خصوصا الذبائح بأنواعها خرفان وتيوس إرتفاعا ملحوظا لدى غالبية المشترين حيث وصل سعر الخروف النجدي البالغ ستة شهور لأكثر من ١٦٠٠ريال ووصل سعر الخروف الحري لأكثر من ١٤٠٠ريال وسعر الخروف النعيمي إلى ١٢٠٠ريال والذي يشهد إقبالا ضعيفا في الشراء مقارنة بالنجدي والحري والذي يطلبه أغلب المشترين ولازالت التيوس تحافظ على أسعارها حيث تصل ٧٥٠ريال وشهدت أسعار المتابيع الضان ركودا في الأسعار حيث تصل إلى ١٢٠٠ريال والمتابيع هي الضان التي يتبعها مولود
وأرجع متعاملون بأسواق الماشيه بوادي الدواسر والسليل الإرتفاع في الأسعار إلى كثرة المناسبات في الإجازه وإرتفاع أسعار الأعلاف .

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