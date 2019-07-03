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سفارة المملكة بأنقرة تحذر المواطنين من عمليات سرقة ونشل من جانب مجهولين في تركيا

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سفارة المملكة بأنقرة تحذر المواطنين من عمليات سرقة ونشل من جانب مجهولين في تركيا

سفارة المملكة بأنقرة تحذر المواطنين من عمليات سرقة ونشل من جانب مجهولين في تركيا
http://almnatiq.net/?p=746779
المناطق - الرياض

حذرت سفارة المملكة في أنقرة، اليوم الثلاثاء، المواطنين السعوديين من عمليات سرقة ونشل من جانب مجهولين في تركيا.

وقالت السفارة، على حسابها في “تويتر”: إنها “تود السفارة التأكيد على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمنتقبات الثمنية والحذر -خصوصًا- في الأماكن المزدحمة، وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة او القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ”.

وأكدت السفارة، تعرُّض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قبل أشخاص مجهولين.

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