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جامعة الملك خالد تنظم لقاء للمتحدثين الرسميين في الجامعات السعودية

جامعة الملك خالد تنظم لقاء للمتحدثين الرسميين في الجامعات السعودية
http://almnatiq.net/?p=746782
المناطق _ عسير

تنظم جامعة الملك خالد لقاء يجمع المتحدثين الرسميين في الجامعات السعودية، تحت عنوان: “المتحدثون الرسميون في الجامعات السعودية – الإشكالات والطموحات”، وذلك خلال الأول والثاني من شهر صفر من عام 1441هـ .

وأوضح معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الجامعة على تبادل الرؤى والخبرات التي تخص عمل “المتحدث الرسمي” بصفته قناة التواصل المهمة بين الجامعات والإعلام بشتى قنواته ووسائله، وصوت الجامعة الذي يقدم المعلومة الصحيحة للإعلام، ويجيب على تساؤلاته، مضيفًا  أن اللقاء سيناقش محاور من أهمها : المتحدث الرسمي والبحث عن المعلومة، والمتحدث الرسمي والعلاقة مع الإعلام، إلى جانب جلسة خاصة بالمتحدث الرسمي والإعلام الجديد، مؤكدا أن الجامعة حرصت على توجيه الدعوة لبعض الأسماء الإعلامية الأكاديمية؛ لإثراء اللقاء بخبراتها في هذا الميدان.

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