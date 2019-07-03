الحكومة الأردنية تثمن قرار اليونسكو المتعلق بالقدس

المناطق _ عمّان

ثمنت الحكومة الأردنية اليوم، تبني لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، خلال دورتها المنعقدة حالياً في مدينة باكو الأذربيجانية وبالإجماع، مشروع قرار حول البلدة القديمة للقدس وأسوارها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، إن القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية مكثفة بالتنسيق بين الأردن ودولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة.

وأشار كذلك إلى أن القرار يؤكد على جميع المكتسبات السابقة التي تم تثبيتها في ملف القدس، ويؤكد على القرارات السابقة للجنة بخصوص البلدة القديمة للقدس وأسوارها، ويؤكد إبقاء وضع البلدة القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

وأوضح في بيان صحفي، أن القرار وملحقه يؤكد على جميع عناصر الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأعاد القرار تأكيد الرفض للانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في هذه الاماكن التاريخية.

وأشار إلى أن القرار يطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب وغير القانونية ضد المسجد الأقصى المبارك, وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها.

كما يؤكد القرار وملحقه على بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، كما أنه يعيد التذكير بقرارات اليونسكو الستة عشر الخاصة بالقدس التي عبرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكل الأعمال غير القانونية والمدانة الأخرى في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي.

وطالب القرار بضرورة الإسراع في تعيين ممثل دائم لليونسكو في البلدة القديمة للقدس لرصد كل ما يجري فيها ضمن اختصاصات المنظمة، ويدعو أيضاً لإرسال بعثة الرصد التفاعلي من اليونسكو إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.