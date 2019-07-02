بلدي دومة الجندل يعقد جلسته الثانية والخمسين

الجوف _ محمد الحسن

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة دومة الجندل جلسته العادية الثانية والخمسين برئاسة الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم وبحضور أعضاء المجلس اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، وفي افتتاح الجلسة عبر

المجلس عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز وذلك بمناسبة تدشين مشروع إعداد إستراتيجية تطوير منطقة الجوف والتي يعول عليه كثيرا في تطوير منطقة الجوف وفق أسس علمية ومنهجية.

وقد بدأ المجلس بمناقشة جدول أعماله واتخذ العديد من القرارات والتوصيات حيال ما عرض بالجلسة؛وفق ما يلي:

التجديد لأمين المجلس لمدة عام و عرض ومناقشة خطابات وتعاميم من الأمانة العامة للمجالس البلدية والتأكيد على ما ورد فيها من مضامين وتعليمات ، وفي إطار متابعة قرارات وتوصيات المجلس؛ اطلع المجلس على مجموعة من الخطابات الواردة من البلدية حول عدة موضوعات تختص بالخدمات البلدية، وقد عرض سعادة رئيس البلدية المهندس فهد بن إبراهيم العنزي مجموعة من أعمال البلدية في عدة مجالات وأيضا استمع المجلس للرؤى التي تعمل البلدية على ترجمتها إلى واقع ينعكس على تطوير المحافظة والمراكز.

كما وافق المجلس على استقبال زيارة أحد المجالس البلدية لمجلس بلدي بلدية محافظة دومة الجندل وتحديد موعد الزيارة في شهر محرم من هذا العام ، وتحديد عدة موضوعات وأولويات سيناقشها المجلس مع سعادة أمين منطقة الجوف في اللقاء الذي سوف يعقد معه و زيارة مدير عام النقل بالمنطقة ومناقشة موضوعات محددة لخدمة المحافظة والمراكز.

كما تم عرض ومناقشة مقترحات أعضاء المجلس حول احتياجات بعض الأحياء والمخططات من الخدمات البلدية واتخذ المجلس التوصيات المناسبة بهذا الشأن ، وعرض ومناقشة مقترحات وطلبات المواطنين واتخذ المجلس التوصيات المناسبة حيال هذه الطلبات ومتابعتها مع البلدية ، و عرض بعض احتياجات المجلس واتخذ المجلس القرار المناسب بهذا الشأن.