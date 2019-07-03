صحة عسير تدشن فعاليات التوعية الصحية النفسية

المناطق _ عسير

دشن سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة المهندس حسن الشريف فعاليات التوعية الصحية النفسية والتي ينظمها مستشفى الصحة النفسية بأبها في مجمع الواحة سنتر ، وذلك ضمن الرزنامة الصحية التي أطلقتها صحة المنطقة في إطار تفعيل مبادرة حسن الوفادة ” مرحباً ألف في عسير ” .

بدوره أوضح المشرف العام على مستشفى الصحة النفسية المهندس علي القحطاني أن المعرض التوعوي يتضمن أركان استشارة نفسية ، ومنشورات توعوية في مجال الطب النفسي ، وركن يستعرض أعمال عدد من المستفيدين من خدمات المستشفى ، وركن للكشف عن الأمراض المزمنة ، وآخر للحث على الإقلاع عن التدخين ومساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين .

وقدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة المهندس حسن الشريف شكره لفريق العمل ، داعياً الجميع للاستفادة من هذه المناشط الصحية التي تقدم الخدمات الطبية المتنوعة للزوار .

الجدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها صحة المنطقة في تفعيل مبادرة حسن الوفادة ” مرحباً ألف في عسير ” ، كما أنها تُعد إحدى الفعاليات المجتمعية المصاحبة لمؤتمر عسير الصحي الثالث والذي سينطلق في آواخر شهر يوليو الجاري .