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محافظ طريف يدشن الملتقى الثقافي الفني الأول بطريف ” لمسات فنية “

محافظ طريف يدشن الملتقى الثقافي الفني الأول بطريف ” لمسات فنية “

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صحة عسير تدشن فعاليات التوعية الصحية النفسية

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محافظ طريف يدشن الملتقى الثقافي الفني الأول بطريف ” لمسات فنية “

محافظ طريف يدشن الملتقى الثقافي الفني الأول بطريف ” لمسات فنية “
http://almnatiq.net/?p=746799
المناطق _ خالد الضبيبي
دشن سعادة محافظ طريف الأستاذ بدر بن نجر الصقر اليوم الثلاثاء الموافق 29 / 10 / 1440 هـ حفل أفتتاح الملتقى الثقافي الفني الأول ( لمسات فنية) بفندق جولدن دیون بطريف والذى تنظمه الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية برعاية كريمة من شركة أسمنت المنطقة الشمالية وفندق جولدن ديون بطريف .
حيث بدأ الحفل بكلمه لمدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذ خلف القاران قدم فيها شكر ه وتقديره لسموأمير المنطقه لدعمه للثقافة والمثقفين في منطقك الحدود الشماليه كما قدم شكره لمحافظ طريف لدعمه برامج الجمعية بطريف ، ثم كلمة القسم النسائي يالجمعية الثقافة والفنون القتها الأستاذة سناء الملحم قدمت شكرها لأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان ومحافظ طريف الأستاذ بدر بن نجر الصقر ورئيس جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية خلف القاران ، ثم القى الشاعر هادي العنزي قصيدة وطنية.
وقام محافظ طريف الأستاذ بدر بن نجر الصقر مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية خلف القاران بتكريم الرعاة الرسميين للملتقى شركة أسمنت المنطقة الشمالية وفندق جولدن ديون بطريف والراعي الإعلامي أخبارية طريف بعد ذلك كرم أصحاب الأعمال الفائزة بالملتقى على النحو التالي :
محور الفن التشكيلي فاز بالمركز الأول الأستاذة العنود المقبل ومحور النحت فاز بالمركز الأول الأستاذ بندر الشمري ومحور التصوير الفوتوغرافي فاز بالمركز الأول الأستاذ محمد حمد الشمري ومحور الخط العربي فاز بالمركز الأول ماجد العنزي وبعد ذلك تم تكريم القائمين على تنظيم المعرض الأستاذة يازي الدغماني والأستاذة نورا الرويلي ووالأستاذة بسمة الرويلي ووالأستاذ رضيوي الرويلي والأستاذ محمد ثاني الرويلي والشاعر هادي العنزي .
وفي نهاية الحفل قدم مديرجمعية الثقافة والفنون بالمنطقة الأستاذ خلف القاران درع تذكاري لراعي الحفل محافظ طريف الاستاذ بدر بن نجر الصقر بهذه المناسبة .
بعد ذلك كرم سعادة محافظ طريف الأستاذ بدر بن نجر الصقر مدير جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة الأستاذ خلف القاران والأستاذ مفرح السويلمي المشرف على الملتقى .
ثم قام سعادة المحافظ بقص شريط معرض لمسات فنية وتجول في المعرض واستمع لشرح مفصل عن الأعمال المشاركة.

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