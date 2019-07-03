بدء المرحلة الثانية للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل.. غداً

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، بدء المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل غدا (الخميس)، من خلال استخدام الرابط الإلكتروني الذي يهدف إلى استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.

وخصصت هذه المرحلة لتسجيل بيانات الحجاج واختيار البرنامج المفضل للحاج، إذ سيتم فيها تنفيذ الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة في المسار، وستتاح الاستفادة من كامل الخدمات المتوفرة في البوابة حتى 7 ذي الحجة، علما أنه حتى يتمكن زائر البوابة من إتمام الحجز فإنه غير ملزم بأن يكون قد سبق له الدخول في المرحلة الأولى، التي انطلقت بتاريخ 15/9/1440هـ، وكانت مخصصة للتعريف بالبرامج والباقات.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن المسار الإلكتروني هو بوابة إلكترونية خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين، ويتاح من خلالها حجز باقات وبرامج الخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل بمختلف مستويات الخدمة.

وبيّن أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يحقق الشمولية بحيث يخدم مجموعة من الفئات، بداية عبر مسار راغبي الحج من داخل المملكة سواء من المواطنين أو المقيمين، ومسار يوضح عدد الشركات والمؤسسات المرخص لها والمؤهلة بخدمة حجاج الداخل.