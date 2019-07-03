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المجلس الصحي يؤهل 5000 مُرَمِّز طبي من الباحثين عن العمل

المجلس الصحي يؤهل 5000 مُرَمِّز طبي من الباحثين عن العمل
http://almnatiq.net/?p=746810
المناطق_الرياض

أكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أهمية تأهيل الكوادر الوطنية من ذوي الكفاءة العالية في مجال الترميز الطبي، العاملين لدى المنشآت الصحية، في مسعى من المجلس لتحقيق هذه المبادرة الوطنية التي انطلقت من مبادرات رؤية المملكة 2030 لتوطين المهن الصحية وتأهيل وتدريب أكثر من 5000 مُرمِّز طبي في المملكة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وسد حاجة سوق العمل في مجال الترميز الطبي بالقطاع الصحي العام والخاص، ومواكبة متطلبات التأمين الطبي الحالية والمستقبلية للترميز الطبي. جاء ذلك، خلال ورشة عمل بعنوان «البرنامج الوطني لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل في مجال الترميز الطبي»، نظمتها الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، ممثلةً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ومجلس الضمان الصحي التعاوني.

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