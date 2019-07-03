اعتقال العشرات في صفوف الجيش التركي

اعتقال العشرات في صفوف الجيش التركي

أبرز المواد
جامعة الباحة تغلق باب القبول السنوي الموحد غداً

جامعة الباحة تغلق باب القبول السنوي الموحد غداً

أبرز المواد
وظائف إدارية شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل

وظائف إدارية شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل

أبرز المواد
تفاصيل الوظائف للجنسين في هيئة المساحة الجيولوجية

تفاصيل الوظائف للجنسين في هيئة المساحة الجيولوجية

أبرز المواد

اعتقال العشرات في صفوف الجيش التركي

اعتقال العشرات في صفوف الجيش التركي
http://almnatiq.net/?p=746811
المناطق_وكالات

اعتقلت السلطات التركية 63 شخصًا ولا تزال تلاحق 89 آخرين لتوقيفهم في جميع أنحاء البلاد في إطار التحقيقات التي تستهدف مؤيدي حركة الداعية فتح الله غولن داخل الجيش المتهمين بالوقوف وراء محاولة انقلاب 2016.

وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن النيابة العامة في إزمير (غرب) وقونية (وسط) أصدرتا مذكرات اعتقال بحق 42 و40 من أفراد القوات المسلحة على التوالي.

في هذه الأثناء، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان أنه يبحث عن 40 جندياً، بعضهم تم تسريحهم بالفعل.
كما أعلنت النيابة العامة في أنقرة توقيف 22 مشتبهاً بهم في حين صدرت مذكرات بحث عن ثمانية آخرين.

ومنذ الانقلاب الفاشل، شنت السلطات حملة لا هوادة فيها ضد مؤيدي غولن ونفذت عمليات تطهير لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد الحديث، إذ قُبض على أكثر من 50 ألف شخص وفُصل أكثر من 140 ألف شخص أو أوقفوا عن عملهم.

وتستمر موجات الاعتقالات بوتيرة ثابتة بعد ما يقارب ثلاث سنوات من محاولة الانقلاب الفاشلة

روابط ذات صلة

جامعة الباحة تغلق باب القبول السنوي الموحد غداً

جامعة الباحة تغلق باب القبول السنوي الموحد غداً
وظائف إدارية شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل

وظائف إدارية شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل
تفاصيل الوظائف للجنسين في هيئة المساحة الجيولوجية

تفاصيل الوظائف للجنسين في هيئة المساحة الجيولوجية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*