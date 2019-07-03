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2.3 بليون دولار صادرات السعودية للبرازيل في 2018

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2.3 بليون دولار صادرات السعودية للبرازيل في 2018

2.3 بليون دولار صادرات السعودية للبرازيل في 2018
http://almnatiq.net/?p=746820
المناطق_وكالات

سجلت صادرات السعودية في عام 2018 الى البرازيل 2.319 بليون دولار، لتحتل المملكة المرتبة ١٧ للشركاء التجاريين للبرازيل عالمياً، والشريك التجاري الاول للبرازيل في الشرق الاوسط.

وتوزعت المنتجات المصدرة من المملكة للبرازيل الى خام البترول الذي استحوذ على 71 في المئة من قيمة الصادرات، فيما استحوذت الاسمة العضوية وغير العضوية على 12 في المئة، واستحوذت بوليمرات الايثيلين، البروبيلين، الستايرين على 8.5 في المئة.

أما صادرات البرازيل للمملكة فبلغت قيمتها 2.1 بليون دولار، ليصبح الميزان التجاري في صالح المملكة بأكثر من 200 مليون دولار.

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