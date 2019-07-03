“سعود السويلم” يدفع بمرشح جديد لخلافته في رئاسة “النصر” ويمنحه وعدًا

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كشفت تقارير، أن رئيس نادي “النصر” المنتهي ولايته، سعود السويلم، قرر الدفع بمرشح جديد لخلافته في رئاسة النادي، بداية من الموسم المقبل.

وقالت التقارير: إن “(السويلم) يحاول إقناع إبراهيم المهيدب، للترشح لرئاسة النصر، في الانتخابات الجارية حاليًا، خاصة أنه يحظى بدعم عدد كبير من المنتمين لهذا الكيان العملاق”.

وأوضحت التقارير، أن “(السويلم) وعد (المهيدب) بمواصلة أعضاء شرف النصر، دعم النادي، مثلما حدث في الموسم الماضي، في حال وصوله إلى الرئاسة”.

وكان سعود السويلم، أعلن عدم نيته الترشح لرئاسة “النصر”، في الانتخابات الجارية حاليًا؛ مكتفيًا بالسنة التي تولى فيها المنصب، وقاد خلالها الفريق الأول، للتتويج بأغلى نسخة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.