احدث الأخبار

أول سعودية في منصب عالمي
أبرز المواد
 “سعود السويلم” يدفع بمرشح جديد لخلافته في رئاسة “النصر” ويمنحه وعدًا
أبرز المواد
 2.3 بليون دولار صادرات السعودية للبرازيل في 2018
أبرز المواد
 المرور يوضح حقيقة اللوحات الجديدة للمركبات
أبرز المواد
 طقس اليوم: غبار وأتربة على الشرقية والرياض ونجران
أبرز المواد
 محافظ طريف يدشن الملتقى الثقافي الفني الأول بطريف ” لمسات فنية “
منطقة الحدود الشمالية
 صحة عسير تدشن فعاليات التوعية الصحية النفسية
منطقة عسير
 بلدي دومة الجندل يعقد جلسته الثانية والخمسين
منطقة الجوف
 الحكومة الأردنية تثمن قرار اليونسكو المتعلق بالقدس
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تنظم لقاء للمتحدثين الرسميين في الجامعات السعودية
أبرز المواد
 سفارة المملكة بأنقرة تحذر المواطنين من عمليات سرقة ونشل من جانب مجهولين في تركيا
أبرز المواد
 الإجازه والمناسبات ترفع أسعار الأغنام بمحافظتي وادي الدواسر والسليل
منطقة الرياض
أول سعودية في منصب عالمي

أول سعودية في منصب عالمي

أبرز المواد
“سعود السويلم” يدفع بمرشح جديد لخلافته في رئاسة “النصر” ويمنحه وعدًا

“سعود السويلم” يدفع بمرشح جديد لخلافته في رئاسة “النصر” ويمنحه وعدًا

أبرز المواد
2.3 بليون دولار صادرات السعودية للبرازيل في 2018

2.3 بليون دولار صادرات السعودية للبرازيل في 2018

أبرز المواد
المرور يوضح حقيقة اللوحات الجديدة للمركبات

المرور يوضح حقيقة اللوحات الجديدة للمركبات

أبرز المواد

أول سعودية في منصب عالمي

أول سعودية في منصب عالمي
http://almnatiq.net/?p=746824
المناطق_الرياض

أصدر رئيس الاتحاد العالمي للدفاع عن النفس تايكوجو وعضو موسس التريبل فايت المصرية وسفير الخدمة المجتمعية وعضو الاتحاد الدولي للصحافة العربية القراند ماستر : منصور بن محمد السعران قراراً بتعيين الأستاذة أم لين بتسليم شهادات النساء المتميزات نيابة عن رئيس الاتحاد العالمي للدفاع عن النفس وبذلك تعتبر ام لين هي اول سعودية في هذا المنصب العالمي الدولي الف الف مبروك لكل بنات الوطن هذا الإنجاز.
ومن جانبها شكرت أم لين رئيس الاتحاد العالمي حيث كتبت ( شكرا للكابتن منصور السعران وشهادة افتخر فيها وشكرا من القلب على هذه الثقة )

روابط ذات صلة

“سعود السويلم” يدفع بمرشح جديد لخلافته في رئاسة “النصر” ويمنحه وعدًا

“سعود السويلم” يدفع بمرشح جديد لخلافته في رئاسة “النصر” ويمنحه وعدًا
2.3 بليون دولار صادرات السعودية للبرازيل في 2018

2.3 بليون دولار صادرات السعودية للبرازيل في 2018
المرور يوضح حقيقة اللوحات الجديدة للمركبات

المرور يوضح حقيقة اللوحات الجديدة للمركبات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*