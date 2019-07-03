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العراق يلتف على العقوبات الأميركية بآلية لشراء الطاقة من إيران

العراق يلتف على العقوبات الأميركية بآلية لشراء الطاقة من إيران
http://almnatiq.net/?p=746829
المناطق_وكالات

يسعى العراق إلى إنشاء “منفذ” مالي يتيح له مواصلة شراء الكهرباء والغاز الحيويين من إيران والالتفاف على العقوبات الأميركية، كما علمت وكالة فرانس برس من مصادر عدة، انعكاسا لآلية أوروبية دخلت حيز التنفيذ الجمعة.

و”آلية الأغراض الخاصة” تلك، ستسمح للعراق دفع ثمن الطاقة الإيرانية المستوردة بالدينار العراقي والتي يمكن أن تستخدمها إيران لشراء البضائع الإنسانية حصرا، وفق ما يقول ثلاثة مسؤولين عراقيين لـ “فرانس برس”.

وسيتيح هذا الحل البديل لبغداد الاستمرار في عملية الاستيراد وتجنب الاحتجاجات الشعبية الناجمة خصوصاً عن النقص في التغذية الكهربائية من دون أن تتعرض للعقوبات، إذ أنها تسير على حبل رفيع محفوف بالمخاطر بين حليفيها الرئيسيين طهران وواشنطن.

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