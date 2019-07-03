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مخزون النفط الخام الأمريكي يهبط 5 ملايين برميل

مخزون النفط الخام الأمريكي يهبط 5 ملايين برميل
http://almnatiq.net/?p=746840
المناطق_وكالات

قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وتراجعت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام خمسة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو حزيران إلى 469.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها ثلاثة ملايين برميل.

وزادت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 882 ألف برميل، حسبما ذكر المعهد.

وأظهرت بيانات معهد البترول ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 305 آلاف برميل يوميا.

وانخفضت مخزونات البنزين 837 ألف برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 2.2 مليون برميل.

وذكر معهد البترول أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 1.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بأن تنخفض 997 ألف برميل.

وزادت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 255 ألف برميل يوميا إلى 7.1 مليون برميل يوميا.

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