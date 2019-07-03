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“السامبا” البرازيلية تُنهي أحلام الأرجنتين وتعبر لنهائي “كوبا أمريكا”

“السامبا” البرازيلية تُنهي أحلام الأرجنتين وتعبر لنهائي “كوبا أمريكا”
http://almnatiq.net/?p=746841
المناطق_الرياض

بدد المنتخب البرازيلي لكرة القدم أحلام نظيره الأرجنتيني في العودة لمنصات التتويج للمرة الأولى منذ أكثر من ربع قرن، وتغلب عليه 2- صفر، فجر اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليًا في البرازيل.

ولقن المنتخب البرازيلي جيل النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، درسًا قاسيًا، في مباراة رائعة قدّم خلالها التانغو الأرجنتيني أحد أفضل عروضه في السنوات الأخيرة؛ بل إنه العرض الأفضل له في البطولة الحالية.

وتأهل المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) إلى نهائي كوبا أمريكا للمرة الـ20، واقترب خطوة هائلة من التتويج بلقبه التاسع في البطولة.

وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله غابرييل جيسوس في الدقيقة 19، وفي الشوط الثاني، سجل روبرتو فيرمينو الهدف الثاني للسامبا في الدقيقة 71؛ إثر تمريرة من جيسوس.

وتخلص منتخب السامبا بهذا الفوز الثمين من شبح ملعب “مينيراو” في مدينة بيلو هوريزونتي، الذي استضاف المباراة بعد خمسة أعوام من هزيمة الفريق الكارثية أمام نظيره الألماني 1- 7 في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ويلتقي المنتخب البرازيلي في النهائي يوم الأحد المقبل مع الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي والتي تقام فجر الخميس بين منتخبيْ تشيلي حامل اللقب وبيرو.

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