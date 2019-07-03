إيران تهدد بأجهزة طرد مركزية متطور ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%

إيران تهدد بأجهزة طرد مركزية متطور ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%

أبرز المواد
السعودية للكهرباء”: زيادة عدد قُراء العدادات بنحو 35% في جميع مناطق المملكة

السعودية للكهرباء”: زيادة عدد قُراء العدادات بنحو 35% في جميع مناطق المملكة

أبرز المواد
الإطاحة بعصابة تقوم بسرقة أموال

الإطاحة بعصابة تقوم بسرقة أموال

أبرز المواد
الابتزاز النووي الإيراني.. السحر ينقلب على الساحر

الابتزاز النووي الإيراني.. السحر ينقلب على الساحر

أبرز المواد

إيران تهدد بأجهزة طرد مركزية متطور ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%

إيران تهدد بأجهزة طرد مركزية متطور ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%
http://almnatiq.net/?p=746884
المناطق_الرياض

نقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم تهديداً من رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الإيراني، “محمد إبراهيم رضائي”، جاء فيه أن إيران ستقوم باستخدام أجهزة طرد مركزية متطورة لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، مزاعم عن رضائي قال فيها إن “من حق إيران تقليص تعهداتها بما يتناسب مع عدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها طبقًا للمادة 36 من الاتفاق النووي.
وتابع بأن “إيران سيكون من حقها مطلق الحرية بعد انقضاء الـ 60 يومًا لاستخدام أجهزة الطرد المركزية المتطورة من طراز IR”، ويقصد بتحديد الأيام الستة ما تبقى من المهلة الإيرانية لأوروبا.
وكانت المنظمة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت إيران الاثنين الماضي، تجاوز إيران للحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي من مخزون اليورانيوم المخصب والبالغ 300 كيلو جرام، وهو ما زعمه وزير الخارجية الإيراني طريف بأنه يأتي طبقاً لقرار سابق.
وقد عبّرت دول أوروبية موقعة على الاتفاق النووي المبرم مع إيران العام 2015 عن “قلقها البالغ” من إعلان طهران تجاوزها حدود المخزون من اليورانيوم المنخفض التخصيب.

روابط ذات صلة

السعودية للكهرباء”: زيادة عدد قُراء العدادات بنحو 35% في جميع مناطق المملكة

السعودية للكهرباء”: زيادة عدد قُراء العدادات بنحو 35% في جميع مناطق المملكة
الإطاحة بعصابة تقوم بسرقة أموال

الإطاحة بعصابة تقوم بسرقة أموال
الابتزاز النووي الإيراني.. السحر ينقلب على الساحر

الابتزاز النووي الإيراني.. السحر ينقلب على الساحر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*