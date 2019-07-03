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الانقسامات تعصف بحزب أردوغان‎

أربعة من كبار مسئولي حزب العدالة والتنمية التركي ينشقون لتأسيس حزب معارض

أربعة من كبار مسئولي حزب العدالة والتنمية التركي ينشقون لتأسيس حزب معارض
http://almnatiq.net/?p=746886
المناطق-الرياض

كشفت وكالة “رويترز” أن الرئيس التركي السابق “عبدالله غول”، ووزير الاقتصاد السابق “علي بابا جان” و رئيس الوزراء السابق “أحمد داوود أوغلو” والنائب السابق “محمد شمشك” يسارعون الخطا لتأسيس حزب جديد في الخريف المقبل، ينقذ ما يمكن إنقاذه من إرث حزب العدالة والتنمية الذي ساهما بتأسيسه ونجاحاته، قبل أن يتفرد أردوغان بالسلطة ويزيح كل رجالات الحزب والمؤثرين فيه.
ونقلت الوكالة عن مستشار بابا جان قوله: إن “الحزب المقرر تأسيسه سيعكس نهج العدالة والتنمية في سنواته الأولى بالدمج بين الجذور الإسلامية مع التوجهات الديمقراطية والليبرالية، وهو ما ضمن له حينها قاعدة شعبية واسعة ومتنوعة“.
ووفقاً لرويترز، فقد أقر مسؤول في الحزب الحاكم، بأن علي بابا جان شخصية مؤثرة وسيؤدي تحالفه مع غول إلى إفقاد العدالة والتنمية داعمين مؤثرين.
وعلى ما يبدو فإن حزب العدالة والتنمية بدأ يدفع فاتورة تفرد أردوغان، لكن الثمن هذه المرة قد يكون باهظًا، ويصبح الرئيس التركي في قصره الأبيض وحيدًا، بعد أن جاهد ليكون الزعيم الأوحد الممسك بكل السلطات.

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