الكلية التقنية بالباحة تقيم نادي تقني لابناء المنطقة

المناطق-الباحة

تحت رعاية صندوق المتدربين الرئيسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنظم الكلية التقنية بالباحة النادي التقني الصيفي ( هواية ومهارة ) والذي شمل عدد كبير من البرامج التقنية والمهنية والبرامج التوعوية والرياضية والتي تهدف الى حفظ اوقات شباب المنطقة وتوعيتهم بالاعمال المهنية والتقنية والدور الذ تلعبة هذه الاعمال لتحقيق رؤية اقتصاد مزدهر ووطن طموح

الجدير بالذكر انه التحق حتى الان ٦٤ مستفيد يتم تدريبهم على ١١ برنامج تقني وبرامج رياضية وترفيهية عديدة وبعض الندوات التوجيهيه والتثقيفية