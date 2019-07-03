احدث الأخبار

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشن حزمة مشروعات تنموية ورعوية في غانا
أبرز المواد
 غدا .. افتتاح معرض سكني أكسبو عسير 2019 بمركز الملك فهد الثقافي في أبها
منطقة عسير
 دراسة: ابتكار طريقة تجبر الأورام السرطانية على تدمير نفسها‎
أبرز المواد
 «القيادة» تهنئ الرئيس الأمريكي بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 الكلية التقنية بالباحة تقيم نادي تقني لابناء المنطقة
أبرز المواد
 أربعة من كبار مسئولي حزب العدالة والتنمية التركي ينشقون لتأسيس حزب معارض
أبرز المواد
 “هدف”: طرح 29 ألف فرصة تدريبية لـ 15 ألف طالب وطالبة قبلوا في “صيفي”.. وغداً آخر موعد للتسجيل
أبرز المواد
 إيران تهدد بأجهزة طرد مركزية متطور ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%
أبرز المواد
 السعودية للكهرباء”: زيادة عدد قُراء العدادات بنحو 35% في جميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 الإطاحة بعصابة تقوم بسرقة أموال
أبرز المواد
 الابتزاز النووي الإيراني.. السحر ينقلب على الساحر
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع مع استمرار خفض الإمدادات من قبل أوبك وحلفائها
أبرز المواد
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشن حزمة مشروعات تنموية ورعوية في غانا

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشن حزمة مشروعات تنموية ورعوية في غانا

أبرز المواد
غدا .. افتتاح معرض سكني أكسبو عسير 2019 بمركز الملك فهد الثقافي في أبها

غدا .. افتتاح معرض سكني أكسبو عسير 2019 بمركز الملك فهد الثقافي في أبها

منطقة عسير
دراسة: ابتكار طريقة تجبر الأورام السرطانية على تدمير نفسها‎

دراسة: ابتكار طريقة تجبر الأورام السرطانية على تدمير نفسها‎

أبرز المواد
«القيادة» تهنئ الرئيس الأمريكي بذكرى استقلال بلاده

«القيادة» تهنئ الرئيس الأمريكي بذكرى استقلال بلاده

أبرز المواد

الكلية التقنية بالباحة تقيم نادي تقني لابناء المنطقة

الكلية التقنية بالباحة تقيم نادي تقني لابناء المنطقة
http://almnatiq.net/?p=746889
المناطق-الباحة
تحت رعاية صندوق المتدربين الرئيسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنظم الكلية التقنية بالباحة النادي التقني الصيفي ( هواية ومهارة ) والذي شمل عدد كبير من البرامج التقنية والمهنية والبرامج التوعوية والرياضية والتي تهدف الى حفظ اوقات شباب المنطقة وتوعيتهم بالاعمال المهنية والتقنية والدور الذ تلعبة هذه الاعمال لتحقيق رؤية اقتصاد مزدهر ووطن طموح
الجدير بالذكر انه التحق حتى الان ٦٤ مستفيد يتم تدريبهم على ١١ برنامج تقني وبرامج رياضية وترفيهية عديدة وبعض الندوات التوجيهيه والتثقيفية

روابط ذات صلة

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشن حزمة مشروعات تنموية ورعوية في غانا

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشن حزمة مشروعات تنموية ورعوية في غانا
دراسة: ابتكار طريقة تجبر الأورام السرطانية على تدمير نفسها‎

دراسة: ابتكار طريقة تجبر الأورام السرطانية على تدمير نفسها‎
«القيادة» تهنئ الرئيس الأمريكي بذكرى استقلال بلاده

«القيادة» تهنئ الرئيس الأمريكي بذكرى استقلال بلاده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*