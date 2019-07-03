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دراسة: ابتكار طريقة تجبر الأورام السرطانية على تدمير نفسها‎

دراسة: ابتكار طريقة تجبر الأورام السرطانية على تدمير نفسها‎
http://almnatiq.net/?p=746895
المناطق - الرياض

تمكنت مجموعة من علماء جامعة ”بنسلفانيا“ من التوصل إلى انفراجة هائلة في تطوير علاجات السرطان، بابتكار طريقة من شأنها إجبار الأورام السرطانية على تدمير نفسها.

وكشفت التجارب التي أجراها الباحثون، أن تثبيط بروتين محدد يدعى ”إيه تي إف 4″، الذي يغذي الأورام السرطانية، من شأنه أن يقتلها.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ثبتت فعالية هذه الطريقة المبتكرة عند تجربتها على الفئران المصابة بسرطان الأمعاء والدم.

وأشار الباحثون إلى وجود عقاقير تثبط هذا البروتين بالفعل، الأمر الذي من شأنه تعجيل تطوير علاجات ثورية لمختلف أنواع الأورام السرطانية.

من جانبه قال البروفيسور كونستانتينوس كومينيس، وهو أحد الباحثين في الدراسة: ”كل يوم تدمر ملايين الخلايا نفسها لحماية أجسامنا من تكون الأورام، ولكن الخلايا السرطانية تتجاهل هذه الإشارات المناعية، والعثور على وسيلة لوقف هذا الأمر هو أكبر أهداف الأبحاث في علاجات السرطان“.

وأوضح، أن الدراسة كشفت أن جين ”MYC“ المعروف بأنه يحفز نمو الخلايا وتحورها لخلايا سرطانية، يفعل ذلك من خلال بروتين ”إيه تي إف 4″، ما يعني أن تثبيط نشاط هذا البروتين يجهد الخلايا السرطانية حتى تموت.

وأشاد العديد من الأطباء بهذه الدراسة، وقالوا إنها ”تمهد الطريق لاتباع نهج جديد تمامًا في علاج السرطان“.

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