دراسة جديدة تكشف دور القهوة في علاج السمنة

المناطق - وكالات

كشفت دراسة حديثة أن القهوة يمكن أن تحل أزمة السمنة في العالم، لاحتوائها على الكافيين.

وبحسب تقرير لموقع «هير» ـ ترجمته «عاجل» ـ اكتشف فريق من كلية الطب من جامعة نوتنجهام أن الكافيين يمكن أن يثير دفاعات الجسم المضادة للدهون.

وخلص الفريق الطبي إلى أن شرب فنجان من القهوة يمكن أن يحفز الأنسجة الدهنية البنية (المعروفة أيضًا بالدهون البنية).

وتبين أن هذا النوع من الدهون يساعد على توليد حرارة الجسم بحرق السعرات الحرارية، مما يقلل مؤشر كتلة الجسم للأفراد ويمكن أن يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم.

وجرَّب الفريق البحثي الكافيين لأول مرة في الخلايا الجذعية في عملهم قبل الانتقال إلى تطبيقه بشكل كامل البشر.

ونقل موقع «ساينس ديلي» عن البروفيسور مايكل سيموندز، المشارك في الإشراف على الدراسة، قوله: «إنها أولى البشائر العلمية، التي تمكن فيها الباحثون من تعزيز نشاط الدهن البني لدى البشر».

وتابع: هذه أول دراسة على البشر تُظهر أن شيئًا مثل فنجان قهوة يمكن أن يكون له تأثير مباشر على وظائف الدهون البني لدينا»، مستكملًا: «الآثار المحتملة لنتائجنا كبيرة إلى حد كبير؛ لأن السمنة مصدر قلق كبير على المجتمع ولدينا أيضًا وباء مرض السكري المتنامي، وقد تكون الدهون البنية جزءًا من الحل في معالجتها».