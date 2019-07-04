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“الداخلية” تعلن وظائف عسكرية للنساء بالإدارة العامة للخدمات الطبية

“الداخلية” تعلن وظائف عسكرية للنساء بالإدارة العامة للخدمات الطبية
http://almnatiq.net/?p=746908
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية (الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية) عن فتح باب القبول والتسجيل للإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن للوظائف الصحية برتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول) للعنصر النسائي للتعيين عليها في مستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية على النحو التالي:

– رتبة وكيل رقيب: لحملة بكالوريوس (تمريض، علاج تنفسي، مختبرات طبية، معلوماتية صحية).
– رتبة عريف: لحملة دبلوم صحي لمدة سنتين ونصف (تمريض، علاج تنفسي، مختبرات طبية).
– رتبة جندي أول: لحملة دبلوم صحي لمدة سنتين (تمريض، سجلات طبية، مراقبة أغذية، مختبرات طبية، صيدلة، أشعة)

وأوضحت أن التقديم من خلال الرابط اعتباراً من الأحد القادم 1440/11/4هـ (الساعة 10 صباحاً) حتى الخميس الموافق 1440/11/8هـ (الساعة 10 صباحاً).

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