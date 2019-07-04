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ارتفاع أسعار الذهب والفضة مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة

ارتفاع أسعار الذهب والفضة مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة
http://almnatiq.net/?p=746909
المناطق - وكالات

ارتفع سعر أوقية الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1425.64 دولاراً أمريكياً فيما صعد سعر أوقية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 1.5 بالمائة إلى 1429.30 دولاراً أمريكياً.
كما ارتفع سعر أوقية الفضة بنسبة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.33 دولاراً أمريكياً ، وزاد سعر أوقية البلاتين بنسبة 0.4 بالمائة إلى 830.82 دولاراً أمريكياً ، وأوقية البلاديوم بالنسبة ذاتها إلى 1563.66 دولاراً أمريكياً.
وعزا محللون ذلك الارتفاع في أسعار الذهب إلى إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة مع انحسار الآمال في حل سريع للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كما تعمق المخاوف من نمو اقتصادي ضعيف على خلفية نزاع تجاري محتمل مع أوروبا.

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