احدث الأخبار

للرجال والنساء .. وظائف إدارية وتقنية في الهيئة السعودية للمحاسبين
أبرز المواد
 بالأسماء.. 19 مسؤولا بالجيش التركي يديرون خطط ميليشيا طرابلس
أبرز المواد
 شرطة القصيم تضبط 3 أشخاص اعتدوا عمداً على مركبة ببريدة
منطقة القصيم
 تجنب 8 أطعمة للوقاية من السكري والسرطان والوفاة المبكرة
أبرز المواد
 مُحافظ صبيا يزورالبرنامج المُكثف لحفظ القرآن الكريم ويُكرم المُتميزين بجامع الراجحي
منطقة جازان
 إطلاق ” برنامج نورتونا” لاستقبال (295) معلمًا ومعلمة بتعليم وادي الدواسر
منطقة الرياض
 تدشين مركزا للشباب داخل إصلاحية جدة
منطقة مكة المكرمة
 النائب العام يؤكد أهمية جمعية النواب العموم العرب لدعم المواقف العربية في مواجهة جرائم الإرهاب
أبرز المواد
 1.42 تريليون ريـال الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في المملكة بنهاية مايو
أبرز المواد
 حلول “ترقيعية” لوقف انهيار الليرة التركية
أبرز المواد
 ليبيا.. الجيش يدمر غرفة تحكم بالطائرات التركية المسيرة في مطار معيتيقة
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يحذر إيران من التهديد برفع سقف تخصيب اليورانيوم
أبرز المواد
للرجال والنساء .. وظائف إدارية وتقنية في الهيئة السعودية للمحاسبين

للرجال والنساء .. وظائف إدارية وتقنية في الهيئة السعودية للمحاسبين

أبرز المواد
بالأسماء.. 19 مسؤولا بالجيش التركي يديرون خطط ميليشيا طرابلس

بالأسماء.. 19 مسؤولا بالجيش التركي يديرون خطط ميليشيا طرابلس

أبرز المواد
شرطة القصيم تضبط 3 أشخاص اعتدوا عمداً على مركبة ببريدة

شرطة القصيم تضبط 3 أشخاص اعتدوا عمداً على مركبة ببريدة

منطقة القصيم
تجنب 8 أطعمة للوقاية من السكري والسرطان والوفاة المبكرة

تجنب 8 أطعمة للوقاية من السكري والسرطان والوفاة المبكرة

أبرز المواد

للرجال والنساء .. وظائف إدارية وتقنية في الهيئة السعودية للمحاسبين

للرجال والنساء .. وظائف إدارية وتقنية في الهيئة السعودية للمحاسبين
http://almnatiq.net/?p=746911
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين عن توفر إدارية وتقنية (للرجال والنساء) في مقر الهيئة بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

– مبرمج (للرجال والنساء)
المتطلبات: درجة الدبلوم فأعلى في أي من تخصصات تقنية المعلومات أو الحاسب الآلي مع خبرة سنتين في نفس المجال.

– أخصائي شبكة (للرجال والنساء)
المتطلبات: درجة الدبلوم فأعلى في أي من تخصصات تقنية المعلومات أو الحاسب الآلي مع خبرة سنتين في نفس المجال.

– مسؤول الإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي (للرجال والنساء)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، الإعلام، التسويق) أو ما يعادلهم مع خبرة سنتين في مجال الإعلام.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2LxCcmA في موعد أقصاه السبت 1440/11/17هـ (الموافق 2019/7/20م).

روابط ذات صلة

بالأسماء.. 19 مسؤولا بالجيش التركي يديرون خطط ميليشيا طرابلس

بالأسماء.. 19 مسؤولا بالجيش التركي يديرون خطط ميليشيا طرابلس
تجنب 8 أطعمة للوقاية من السكري والسرطان والوفاة المبكرة

تجنب 8 أطعمة للوقاية من السكري والسرطان والوفاة المبكرة
النائب العام يؤكد أهمية جمعية النواب العموم العرب لدعم المواقف العربية في مواجهة جرائم الإرهاب

النائب العام يؤكد أهمية جمعية النواب العموم العرب لدعم المواقف العربية في مواجهة جرائم الإرهاب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*