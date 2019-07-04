احدث الأخبار

1.42 تريليون ريـال الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في المملكة بنهاية مايو
أبرز المواد
 حلول “ترقيعية” لوقف انهيار الليرة التركية
أبرز المواد
 ليبيا.. الجيش يدمر غرفة تحكم بالطائرات التركية المسيرة في مطار معيتيقة
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يحذر إيران من التهديد برفع سقف تخصيب اليورانيوم
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: الإطاحة بشخصين حاولا سرقة بنك بمركز ظلم
أبرز المواد
 سامسونج تعلن عن “نوت 10” .. وتغيير على طريقة أبل
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار الذهب والفضة مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة
أبرز المواد
 “الداخلية” تعلن وظائف عسكرية للنساء بالإدارة العامة للخدمات الطبية
أبرز المواد
 دراسة جديدة تكشف دور القهوة في علاج السمنة
أبرز المواد
 الأمير خالد بن بندر بن سلطان يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة
أبرز المواد
 مُحافظ صبيا يزورالبرنامج المُكثف لحفظ القرآن الكريم ويُكرم المُتميزين بجامع الراجحي
منطقة جازان
 حصاد أهل العزم هو (عزائم ومكارم وعظائم)
أبرز المواد
1.42 تريليون ريـال الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في المملكة بنهاية مايو

1.42 تريليون ريـال الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في المملكة بنهاية مايو

أبرز المواد
حلول “ترقيعية” لوقف انهيار الليرة التركية

حلول “ترقيعية” لوقف انهيار الليرة التركية

أبرز المواد
ليبيا.. الجيش يدمر غرفة تحكم بالطائرات التركية المسيرة في مطار معيتيقة

ليبيا.. الجيش يدمر غرفة تحكم بالطائرات التركية المسيرة في مطار معيتيقة

أبرز المواد
الرئيس الأمريكي يحذر إيران من التهديد برفع سقف تخصيب اليورانيوم

الرئيس الأمريكي يحذر إيران من التهديد برفع سقف تخصيب اليورانيوم

أبرز المواد

1.42 تريليون ريـال الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في المملكة بنهاية مايو

1.42 تريليون ريـال الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في المملكة بنهاية مايو
http://almnatiq.net/?p=746918
المناطق - الرياض

ارتفع الإقراض المصرفي والمقدم للقطاع الخاص في السعودية بنهاية شهر أيار (مايو) الماضي بنحو 3.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا أعلى وتيرة في نحو عامين ونصف العام.
فيما واصلت عمليات النمو للشهر الرابع على التوالي، حيث نمت في أيار (مايو) نحو 1.5 في المائة على أساس شهري.
وتصاعدت وتيرة نمو الإقراض المصرفي والمقدم للقطاع الخاص في السعودية منذ بداية العام الجاري.
وبحسب “الاقتصادية”، فإن حجم الائتمان المصرفي والمقدم للقطاع الخاص بنهاية الشهر الماضي بلغ نحو 1.42 تريليون ريال، وبصافي إقراض بلغ 48.58 مليار ريال، مقارنة بنهاية أيار (مايو) من العام الماضي.
فيما سجل على أساس شهري نموا بنحو 1.5 في المائة وبصافي إقراض بلغ 20.47 مليار ريال كأعلى صافي إقراض شهري منذ أكتوبر 2014.
وبذلك نما حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص منذ بداية العام الجاري بنحو 2.97 في المائة وبصافي إقراض بلغ نحو 40.96 مليار ريال.
وبحسب التحليل فإن القروض المقدمة للقطاع الخاص ما زالت تسجل نموا إيجابيا على أساس سنوي وللشهر الـ13 على التوالي.
وعلى أساس سنوي سجل إقراض القطاع الخاص ارتفاعا بنهاية نيسان (أبريل) 2019 بنحو 2.1 في المائة، فيما نمت القروض بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي بنحو 3.11 في المائة، ونحو 3.09 في المائة بنهاية شباط (فبراير) و2.36 في المائة بنهاية كانون الثاني (يناير).

روابط ذات صلة

حلول “ترقيعية” لوقف انهيار الليرة التركية

حلول “ترقيعية” لوقف انهيار الليرة التركية
ليبيا.. الجيش يدمر غرفة تحكم بالطائرات التركية المسيرة في مطار معيتيقة

ليبيا.. الجيش يدمر غرفة تحكم بالطائرات التركية المسيرة في مطار معيتيقة
الرئيس الأمريكي يحذر إيران من التهديد برفع سقف تخصيب اليورانيوم

الرئيس الأمريكي يحذر إيران من التهديد برفع سقف تخصيب اليورانيوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*