“نداء الوطن” صحيفة ورقية تبصر النور في لبنان

صدر صباح الإثنين في بيروت العدد الأول من جريدة “نداء الوطن” التي أعلنت “سيادة” لبنان عنواناً لخطها السياسي الداعم لاستقرار لبنان.

وقال الإعلامي “بشاره شربل” رئيس تحرير “نداء الوطن” إن الجريدة هادفة وصاحبة قضية هي باختصار سيادة لبنان، بما يعنيه ذلك من قيام دولة مكتملة، لا سلاح غير شرعي فيها ولا مناطق مقفلة ولا هيمنة سواء داخلية أم خارجية”.

وأضاف “إنها الجريدة ذات هدف سياسي واضح وهوية” ، مشيراً إلى انه لا توجد في لبنان وسائل إعلام مستقلة بشكل كامل، بل هي غالباً موالية لطرف سياسي معين، أو على الأقل مؤيدة لخط سياسي ما.

ويموّل “نداء الوطن” رجل الأعمال اللبناني ميشال مكتف الناشط في المجال السياسي والذي ترشّح الى الانتخابات البرلمانية مرات عدة، وكان عضواً في قوى 14 آذار، المناهضة لدمشق والنظام السوري، والتي تأسست بعد اغتيال رفيق الحريري عام 2005، لكنها تفككت مع مر السنين مع تغير المشهد السياسي في لبنان.