خامنئي يعتبر تسييس الحج واجب ديني وشعيرة من شعائر الحج

المناطق-الرياض

زعم مرشد الثورة الإيرانية “علي خامنئي”، اليوم الأربعاء، أن “تسييس شعيرة الحج” من واجبات الدين، وادعى أن الحج “مهمة وعمل سياسي، وهو بالضبط نفس الواجب الديني”.

وادعى خامنئي، خلال استقباله المسؤولين والمعنيين بشؤون الحج في إيران، أن “الحج من مظاهرة العبودية، وهو عامل اجتماعي للوحدة والأخوة”، معتبرًا عدم تسييس الحج “من الأخطاء الكبيرة” على حد تعبيره.

وتابع بزعمه “من بين الأخطاء الكبيرة التي سمعناها دائمًا، والآن نسمع من بعض الذين يجهلون الإسلام، أنهم يقولون لا تسيسوا الحج.. ماذا لا يصنع الحج سياسيًا؟”.

وادعى أن تسييس الحج مسألة سياسية، وإن الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمضطهدين في العالم الإسلامي ودعمهم حسب زعمه مهمة سياسية، والدفاع عن المظلومين هو نفس التعاليم الإسلامية” وفقاً لما نقلته عنه وسائل إعلام إيرانية.