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أمير الجوف يقلد مدير سجون المنطقة رتبته الجديدة ” لواء “

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أمير الجوف يشهد توقيع اتفاقية بين إمارة المنطقة ومركز أداء لدعم عمليات تحسين رضا المستفيد

أمير الجوف يشهد توقيع اتفاقية بين إمارة المنطقة ومركز أداء لدعم عمليات تحسين رضا المستفيد

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أمير الجوف يشهد توقيع اتفاقية بين إمارة المنطقة ومركز أداء لدعم عمليات تحسين رضا المستفيد

أمير الجوف يشهد توقيع اتفاقية بين إمارة المنطقة ومركز أداء لدعم عمليات تحسين رضا المستفيد
http://almnatiq.net/?p=746959
المناطق - الجوف

أبرمت إمارة منطقة الجوف مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” اتفاقية تعاون، برعايةٍ من سمو أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز في مكتبه بمقر الإمارة اليوم.
ومثل إمارة منطقة الجوف وكيل الإمارة حسين بن محمد عبدالله آل سلطان، فيما مثل مركز أداء المدير العام المكلف المهندس إبراهيم بن عبدالعزيز نياز.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم أعمال ومهام الإمارة في تنمية وتطوير المنطقة وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، كما تعزز الجهود في تطوير المبادرات ومؤشرات القياس والتمكين، إضافة إلى دعم المجال المعرفي من خلال تبادل ونقل المعرفة و تنمية الموارد البشرية والتمكين في مجال إدارة الأداء ودعم عمليات قياس تجربة المستفيد من الخدمات الحكومية المقدمة من الإمارة.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، نوه سمو أمير منطقة الجوف بالجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والاهتمام بتحسين الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن مذكرة التعاون تُسهم في تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين مختلف الأجهزة الحكومية، مما يسهم في تحسين الأداء الحكومي وصولاً إلى رضا المستفيد.
بدوره، قدم المديرُ العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” المهندس إبراهيم نياز شكره لسمو أمير منطقة الجوف على مباركته بتوقيع مذكرة التعاون بين الإمارة والمركز، منوهاً إلى أن توجيهات سموه ستسهم في تعزيز حافز العمل والانجاز لمنسوبي الإمارة ومركز “أداء”، إضافة إلى مضاعفة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.

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