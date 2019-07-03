أمير الجوف يقلد مدير سجون المنطقة رتبته الجديدة ” لواء “

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير سجون المنطقة اللواء مانع بن عبدالله العتيبي رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء.

وهنأ سموه، اللواء العتيبي بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم القيادة والوطن، حاثًّا على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل.

بدوره أعرب مدير سجون الجوف عن بالغ شكره للقيادة الرشيدة، ولسمو وزير الداخلية, ولسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.