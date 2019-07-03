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أمير الجوف يقلد مدير سجون المنطقة رتبته الجديدة ” لواء “

أمير الجوف يقلد مدير سجون المنطقة رتبته الجديدة ” لواء “

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أمير الجوف يقلد مدير سجون المنطقة رتبته الجديدة ” لواء “

أمير الجوف يقلد مدير سجون المنطقة رتبته الجديدة ” لواء “
http://almnatiq.net/?p=746961

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير سجون المنطقة اللواء مانع بن عبدالله العتيبي رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء.
وهنأ سموه، اللواء العتيبي بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم القيادة والوطن، حاثًّا على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل.
بدوره أعرب مدير سجون الجوف عن بالغ شكره للقيادة الرشيدة، ولسمو وزير الداخلية, ولسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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