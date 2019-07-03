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انتشال جثة طفل سوداني غرق في مسبح مدرسة بالرياض

انتشال جثة طفل سوداني غرق في مسبح مدرسة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=746967
المناطق - الرياض

انتشلت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني في مدينة الرياض، جثة طفل سوداني توفي غرقًا في مسبح إحدى المدارس بحي النزهة بعد ساعات من البحث عنه.

وكان ذوو الطفل قد أبلغوا الجهات الأمنية باختفاء ابنهم محمد، في مسبح مدرسته بمدينة الرياض، لتبدأ عمليات بحث عنه في محيط المدرسة بعد أن قال مشرفو المسبح إن الطفل خرج من المسبح وتوجه إلى دورة المياه ولم يروه بعد ذلك.

وأسهم مسح شامل قامت به فرق الدفاع المدني في العثور على جُثة الطفل داخل المسبح.

وقال والد الطفل ”محمد الأمين“ إنه اصطحب نجليه (محمد وشقيقه) إلى نادي المدرسة بحي النزهة في الرياض، في تمام الساعة السابعة مساء للسباحة، وتركهما لنحو 15 دقيقة فقط قبل أن يعود ليكتشف اختفاء محمد.

 

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