إجراء 668 عملية قسطرة قلبية بمركز القلب بعرعر

إجراء 668 عملية قسطرة قلبية بمركز القلب بعرعر

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إجراء 668 عملية قسطرة قلبية بمركز القلب بعرعر

إجراء 668 عملية قسطرة قلبية بمركز القلب بعرعر
http://almnatiq.net/?p=746969
خالد الضبيبي - المناطق

اعلنت صحة الحدود الشمالية أن عدد المستفيدين من خدمات مركز القلب بعرعر بلغ 7190مستفيد وذلك خلال ست أشهر من العام ٢٠١٩م حيث بلغ عدد مراجعي العيادات 6567مراجع ومراجعة كما تم تنويم 626مريض خلال نفس الفترة فيما بلغ عدد عمليات القلب المفتوح 49عملية إضافة لعمليات القسطرة القلبية والتي بلغ عددها 668عملية قسطرة قلبية

تجدر الإشارة أن مركز القلب بعرعر يقدم خدمات طبية نوعية ومتميزة لمرضى القلب إضافة إلى أنه تم مؤخراً تدشين عيادة إعتلال عضلة القلب لأول مرة في المركز

الجدير بالذكر أن “صحة الحدود الشمالية” يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48مركزاً للرعاية الصحية الأولية

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