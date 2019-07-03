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بلدي حقل يعقد جلسته الرابعة والأربعين

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أمير تبوك يقلد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدة

أمير تبوك يقلد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدة

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أمير الجوف يقلد مدير سجون المنطقة رتبته الجديدة ” لواء “

أمير الجوف يقلد مدير سجون المنطقة رتبته الجديدة ” لواء “

منطقة الجوف

بلدي حقل يعقد جلسته الرابعة والأربعين

بلدي حقل يعقد جلسته الرابعة والأربعين
http://almnatiq.net/?p=746971
المناطق - تبوك :

عقد المجلس البلدي بمحافظة حقل جلسته الـ 44 برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي عمر طلال أبو العز بحضور رئيس بلدية محافظة حقل المهندس عبد الله سليم العمرني وأعضاء المجلس وذلك بمقر المجلس بالمحافظة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي عطية الدبر أن الاجتماع ناقش عدداً من المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس إضافةً إلى عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الاجتماعات مضيفاً بأن المجلس وافق على عدد من الاقتراحات والرفع بها لبلدية المحافظة.

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