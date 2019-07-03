أمير تبوك يقلد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدة

المناطق - تبوك :

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء مهندس احمد بن محمد الشهراني رتبته الجديدة بعد صدور الموافقة السامية بترقيته إلى رتبة لواء.

وتمنى سموه للواء الشهراني دوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.

من جهته أعرب اللواء الشهراني عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك، سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.