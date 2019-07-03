مصادرة مواد ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحيه في طريف

المناطق _ خالد الضبيبي

نفذ القسم النسائي لبلدية محافظة طريف ومن خلال خطته المعتمدة، جولات مسائية، استهدفت مراقبة ومتابعة مشاغل التجميل النسائية في المحافظة، بهدف التأكد من تطبيقها للمعايير الصحية المستند عليها في العمل.

وأسفرت تلك الجولات عن ضبط ومصادرة كميات من المواد ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية وقد تم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية.

ودعت البلدية أصحاب المشاغل النسائية إلى الالتزام بالمعايير المطلوبة لمزاولة العمل، مؤكدة في الوقت ذاته حرص البلدية على متابعة جولاتها الرقابية حسب الفترات المجدولة، وذلك للتأكد من الإجراءات المهنية المستند عليها في تنفيذ العمل حسب اللوائح المعتمدة.