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أكثر من 11 مليون ريال برامج ومشاريع «بر أبها» خلال الربع الثاني 2019م

أكثر من 11 مليون ريال برامج ومشاريع «بر أبها» خلال الربع الثاني 2019م

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أكثر من 11 مليون ريال برامج ومشاريع «بر أبها» خلال الربع الثاني 2019م

أكثر من 11 مليون ريال برامج ومشاريع «بر أبها» خلال الربع الثاني 2019م
http://almnatiq.net/?p=746995
المناطق _ عسير

قدمت جمعية البر بأبها خلال الربع الثاني من العام 2019م برامج ومشاريع اجتماعية متنوعة بلغت قيمتها 11.195.892 ريالاً .
أكد ذلك فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس موضحاً أنه استفاد من هذه البرامج والمشاريع
1.645 أسرة شملت مساعدات نقدية شهرية للأسر المسجلة المحتاجة والأيتام والمساعدات العينية ومساعدات المرضى وأسر السجناء والزواج والكسوة والسلال الغذائية وبرامج السقيا والمساكن والعمرة ومشاريع إفطار صائم وزكاة الفطر  .
وأشار “بن فحاس” بأن برنامج “تعاون” المعتمد لدى الجمعية لمساندة الجهات الخيرية بالمنطقة قد استفاد منه 25 جهة بمبلغ 2.581.024 ريال لمساعدة المحتاجين في منطقة عسير .
وبيّن أن ما قدمته الجمعية وتسعى دائماً لتقديمه هو بدعم أهل الفضل والإحسان ليستمر هذا العطاء ، وأن الجمعية تسعى جاهدة لبذل المزيد من الأعمال الإنسانية ، وقدم شكره وتقديره لكل من دعم وساهم لتواصل الجمعية مسيرتها المباركة .

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