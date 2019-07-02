غرفة الشرقية توقع عقد انشاء مشروع برجها الاستثماري بتكلفة إجمالية قدرها 335 مليون ريال

المناطق _ الدمام

وقعت غرفة الشرقية اليوم الأربعاء 3 يوليو 2019 عقدا انشاء مشروع برج الغرفة الاستثماري مع شركة البواني المحدودة ، ويق ام المشروع بجوار مقر غرفة الشرقية الرئيس بتكلفة إجمالية قوامها 335 مليون ريال ويطل مباشرة على طريق الدمام-الخبر السريع بارتفاع 31 طابقاوبمدة إنشائية متوقعة قدرها 26 شهراً .

ووقع العقد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي والرئيس التنفيذي لشركة البواني المهندس فخر الشوافوبحضور عدد اعضاء مجلس إدارة الغرفة إبراهيم ال الشيخ وأحمد المهيدب وبندر الجابري وسعدون الخالدي وصلاح القحطاني وضاري العطيشان والعنود الرماح وناصر ال بجاش ونجيب السيهاتي ونوف التركي والأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل .

واعتبر الخالدي قرار مجلس الإدارة بالمضي قدما نحو إنجاز هذا المشروع المحوري في تاريخ الغرفة ينطوي على إيمان وثقة كبيرين بمستقبل إقتصادنا الوطني وتأكيداً للدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الأعمال في التنمية الوطنية في تحقيق رؤية المملكة 2030 .

واشار رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن قطاع الأعمال يؤمن بأن البيئة الإستثمارية في المملكة خصبة وجاذبة وملاءمة لطموحاتالمستثمرين من القطاعات المختلفة، منوهاً إلى رغبة أعضاء مجلس إدارة الغرفة في أن يكون هذا المشروع إضافة مميزة للحراك التنمويفي المنطقة ، وقاطرة لجذب العديد من الإستثمارات المتنوعة ، وأن إختيار شركة وطنية لتنفيذ هذا المشروع الكبير يؤكد جاهزية المؤسسات والشركات الوطنية وقدرتها على تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى ..

وبين الخالدي بان الغرفة اذ تبدأ في اعمال مشروع البرج الاستثماري فإنها تنتقل الى مرحلة جديدة تعزز مكانتها وسط قطاع الاعمال، وتؤكد على متانة الاقتصاد السعودي وجاذبية المنطقة الشرقية للاستثمارات المتنوعة ، وتجعل منها مكانا اكثر استقطابا للمستثمرين حيث توفر لهم البيئة المهيأة بالكامل لممارسة أعمالهم ، فضلاً عن أهداف اخرى أبرزها تعزيز وتنويع مصادر الدخل للغرفة لممارسة نشاطها في رعاية مصالح قطاع الأعمال .

وقال بأن تصميم المشروع يراعي مختلف الاحتياجات التي تتناسب مع طموحات قطاع الاعمال وتعمل على تيسير أعمالهم، وتحسين مستوى الأداء، بالإضافة الى تسهيل التواصل مع الإمكانات الداخلية والبيئة الخارجية، وذلك بما يتواكب مع المعايير العالمية والمواصفات الدولية المتبعة في مثل هذه المشاريع الحيوية والضخمة.

وأكد الخالدي بان التصميم الفريد للبرج يقدم بيئة مبتكرة تناسبالاسلوب الحديث لمجتمع قطاع الاعمال وخدماته، ويسير بشكل متوازي مع التطور والطموحات المتجددة لبيئة الاعمال في المنطقة الشرقية والتي تتميز بالخصوصية والجاذبية، مشيرا الى ان البرج يعتبر نقلة نوعية على مستوى المجتمع التجاري ومفهوم التواصل بين منسوبي الكيانات.