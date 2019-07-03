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تنمية تبوك تدعو الفتيات للتسجيل في “الملتقى الصيفي الرابع”

تنمية تبوك تدعو الفتيات للتسجيل في “الملتقى الصيفي الرابع”

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تنمية تبوك تدعو الفتيات للتسجيل في “الملتقى الصيفي الرابع”

تنمية تبوك تدعو الفتيات للتسجيل في “الملتقى الصيفي الرابع”
http://almnatiq.net/?p=747021
المناطق _ تبوك
دعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بتبوك الفتيات من أعمار 15 سنة وحتى 25 سنة للتسجيل في برنامج “الملتقى الصيفي الرابع” وذلك في مقر اللجنة بحي الورود بتبوك.
وأكد المدير التنفيذي للجنة محمد القيسي أن البرنامج الذي سينطلق يوم الأحد القادم ويستمر على مدى ثلاثة أسابيع يأتي ضمن مسؤولية اللجنة المجتمعية لتنمية الفرد والمجتمع والرقي به وهو موجه للفتيات لتنمية قدراتهم واستغلالها فيما يعود عليهم بالفائدة أثناء العطلة الصيفية.
وأشار القيسي إلى أن البرنامج يشتمل على العديد من الدورات والورش التفاعلية في فن تغليف الهدايا ولف الورق وأساسيات في برمجة سكرتش وصناعة الخشب والديكور وصناعة العطور والبخور والمكياج وأشغال الفينيل إضافةً إلى عدد من المسابقات التنافسية.

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