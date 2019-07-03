أكد أهمية الدور الذي تقوم به الغرفة بالمنطقة في كافة المجالات.. الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس الغرفة التجارية بالقصيم والأمين العام الجديد

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم في مكتبه بديوان إمارة المنطقة , رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية التجارية بالمنطقة عبدالعزيز الحميد , يرافقه أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة المعين حديثاً محمد بن عبدالكريم الحنايا ، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة تعيينه أميناً جديداً لغرفة القصيم.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم به ، متمنياً له التوفيق والنجاح في مجال عمله الجديد ، لخدمة رجال الأعمال والقطاع الخاص وتمثيلهم بما يليق بدورهم الاقتصادي والتنموي ، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة في كافة المجالات , لافتاً الانتباه إلى أن ما تشهده المنطقة من تطور في المشروعات الاستثمارية يعزز دور الغرفة التجارية في مضاعفة الجهود لخدمة المنطقة بشكل أكبر , متمنياً للجميع دوام العون والتوفيق.

من جهته عبر أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة محمد بن عبدالكريم الحنايا عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال ، منوهاً بدعمه لرجال الأعمال ، وتوجيهه المتواصل لعمل أعضاء الغرفة التجارية ، سائلاً المولى أن يكون عند حسن الظن في تقديم الخدمات كافة التي تنعكس على المواطنين وخدمتهم ، وتدعم العمل الاستثماري في المنطقة.