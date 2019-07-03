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الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس الغرفة التجارية بالقصيم والأمين العام الجديد

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أكد أهمية الدور الذي تقوم به الغرفة بالمنطقة في كافة المجالات..

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس الغرفة التجارية بالقصيم والأمين العام الجديد

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس الغرفة التجارية بالقصيم والأمين العام الجديد
http://almnatiq.net/?p=747028
المناطق _ البريد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم في مكتبه بديوان إمارة المنطقة , رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية التجارية بالمنطقة عبدالعزيز الحميد , يرافقه أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة المعين حديثاً محمد بن عبدالكريم الحنايا ، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة تعيينه أميناً جديداً لغرفة القصيم.
ورحب سمو أمير منطقة القصيم به ، متمنياً له التوفيق والنجاح في مجال عمله الجديد ، لخدمة رجال الأعمال والقطاع الخاص وتمثيلهم بما يليق بدورهم الاقتصادي والتنموي ، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة في كافة المجالات , لافتاً الانتباه إلى أن ما تشهده المنطقة من تطور في المشروعات الاستثمارية يعزز دور الغرفة التجارية في مضاعفة الجهود لخدمة المنطقة بشكل أكبر , متمنياً للجميع دوام العون والتوفيق.

من جهته عبر أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة محمد بن عبدالكريم الحنايا عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال ، منوهاً بدعمه لرجال الأعمال ، وتوجيهه المتواصل لعمل أعضاء الغرفة التجارية ، سائلاً المولى أن يكون عند حسن الظن في تقديم الخدمات كافة التي تنعكس على المواطنين وخدمتهم ، وتدعم العمل الاستثماري في المنطقة.

 

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