تعليم القصيم يطلق 166 برنامجًا في التدريب الصيفي

المناطق _ بريدة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم جملة من البرامج التدريبية ضمن برامج التطوير المهني الصيفية لشاغلي الوظائف التعليمية بقطاعي البنين والبنات خلال الفترة 4-29 /11 / 1440هـ .

حيث اعتمدت إدارة التدريب والابتعاث بالقطاعين 166 برنامجًا تدريبيًا تستهدف فيه 4768 متدربًا ومتدربة من مختلف التشكيلات المدرسية، ستنطلق صباح الأحد 4-11-1440هـ ولمدة أربعة أسابيع .

المدير العام للتعليم بالقصيم صالح بن عبدالرحمن الجاسر أكد أن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية تقدم برامج تطويرية نوعية للمعلمين والمعلمات بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم، كون التدريب أداة للتطوير وبناء المهارة وصنع الفارق وصقل المواهب، نحو الارتقاء بالأداء التعليمي.

وأبان الجاسر أن الإقبال الذي تشهده برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية تؤكد الدافعية والايجابية لدى كافة شرائح شاغلي الوظائف التعليمية بالقطاعين للسعي إلى تطوير الأداء المهني لديهم، نحو أفضل الممارسات التعليمية.

مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث (بنين) محمد الربيش أوضح أنه تم تخصيص 99 برنامجًا تدريبيًا منوعًا لـ 2680متدربًا من شاغلي الوظائف التعليمية في قطاع البنين، سيتولى تنفيذها 33 مدربًا من خلال أربع مقرات تدريبية تسهيلاً للمتدربين، تتمثل بمقر إدارة التدريب التربوي ومكاتب التعليم في شمال وجنوب بريدة وقصيباء.

وأبان الربيش بأنه تم تجهيز كافة القاعات التدريبية لاستقبال المتدربين في أجواء نموذجية.

وأشارت مديرة التدريب التربوي (بنات) بشرى العنزي أن عدد المسجلات بالبرامج 2088 متدربة، في 67 برنامجًا تدريبيًا تتمثل في برامج الطفولة المبكرة، ومناهج وطرق التدريس، والقيادة، والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعلم. وأبانت أن 26 مدربة مختصة سيقمن بتقديم الحقائب التدريبية خلال فترة الإجازة الصيفية بمقر إدارة التدريب التربوي الذي تم تهيئة كافة القاعات التدريبية بما يحقق نجاح البرامج.