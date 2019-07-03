“الداود” يترأس الاجتماع الأول للمركز مشددا على إبراز جهود المحافظة في كافة المجالات

صبيا _ فضة عطيف

ترأس محافظ صبيا الأستاذ منصور بن زيد الداود بمكتبه اليوم الاجتماع الأول للمركز الإعلامي بالمحافظة، وذلك بعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، على إنشاء المركز الإعلامي بمحافظة صبيا، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة وتوفر الشروط لاختيار أعضاء المركز.

وضم الاعتماد تكليف كلاً من:

الأستاذ إبراهيم بن أحمد عقيلي الحازمي – رئيساً للمركز

الأستاذ محمد بن مكي أحمد مكي– نائباً للرئيس

الأستاذ حسن بن محمد الشمهاني – أميناً للمركز

الأستاذ عادل بن أحمد الزائري – عضواً

الأستاذ محمد بن موسى العاجمي – عضواً

الأستاذ سهيل بن محمد حمزي – عضواً

الأستاذ أحمد إسماعيل سبعي – عضواً

الأستاذ نايف بن حسن زنقوطي– عضوا

الأستاذ يحي بن أحمد ابوطالب – عضواً

الأستاذ محمد بن أحمد نجعي – عضواً

الأستاذة رباب بنت عايش الدرسي– عضوةً

من جانبه قدم محافظ صبيا الأستاذ منصور بن زيد الداود باسمه ومنسوبي المركز خالص الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز على اعتماد المركز الإعلامي بالمحافظة والذي سوف يسهم في نقل وإبراز جهود الدولة التنموية والتطويرية التي تشهدها كافة مناطق ومدن المملكة وخاصة ما حظيت بها محافظة صبيا والمراكز والقرى التابعة لها من إنجازات تنموية ومظاهر النهضة الحديثة في جميع المجالات العمرانية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية وغيرها الكثير من الخدمات التي تهم المواطنين والمقيمين ، وذلك بتكاتف الإدارات الحكومية والجهات الخيرية والأهلية بفضل دعم حكومتنا الرشيدة حفظها الله.

وهنأ محافظ صبيا أعضاء المركز على هذه الثقة ، حاثا الجميع على العمل بروح الفريق الواحد ، مشيرا إلى أن المركز سيكون مظلة لجميع الإعلاميين والإعلاميات وداعما للمبدعين والمبدعات من أبناء المحافظة، كما سيسهم في توثيق جميع المناشط الإعلامية ، وتوحيد الإصدارات والنشاط الإعلامي على مستوى المحافظة وتسليط الضوء على مقومات وعوامل الجذب السياحية والاقتصادية بالشكل المأمول ، وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، سائلاً الله لهم التوفيق وأن يحفظ ولاة أمرنا ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.