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أمانة منطقة المدينة المنورة تواصل أعمال صيانة الطرق

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أمانة منطقة المدينة المنورة تواصل أعمال صيانة الطرق

أمانة منطقة المدينة المنورة تواصل أعمال صيانة الطرق
http://almnatiq.net/?p=747048
المناطق _ المدينة المنورة

قامت أمانة المدينة المنورة بأعمال صيانة الطرق والأرصفة والشوارع الفرعية ومتطلبات السلامة المرورية ، حيث تم صيانة عدة طرق رئيسية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة منها مدخل الصالة الغربية للمطار وطريق الحكم بن متعب بالعزيزية وطريق سعد بن خيثمة (أمام مستشفى الولادة) وتقاطعه مع طريق سيدنا علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وطريق الحارث بن حاطب القرشي وعدة طرق رئيسية بمخطط الملك فهد وتواصل وكالة المشاريع أعمال الصيانة في أحياء المدينة منها حي الفيصلية وجزء من حي بئر عثمان والراية والخالدية ، وجزء من حي الاسكان بالإضافة الى حي المبعوث و شارع عمير بن عوف (حي الدفاع) وجزء من طريق العيون وجزء من طريق سلطانة ومخطط الشريف منصور وشارع سليم بن عمرو وبلغت المساحات المصانة 1.327.312م2 كما بلغت مساحات الأرصفة المصانة 45,000 م2 ، بالإضافة الى مساحة الصيانة بالطرق في الضواحي ببلدية المليليح 25,000 م2 ، وتم صيانة حواجز معدنية بطول 825 متر للحد من عبور المشاة من غير المواقع المخصصة ، وبلغ عدد اللوحات المصانة 82 لوحة، كما تم تنفيذ عدد 34 مطب مطابقة للشروط و المواصفات وذلك فى إطار أعمال السلامة المرورية.

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