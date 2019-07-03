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الوقوف على جاهزية عمل “مبادرة طريق مكة” في مطار كوالالمبور

الوقوف على جاهزية عمل “مبادرة طريق مكة” في مطار كوالالمبور

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الوقوف على جاهزية عمل “مبادرة طريق مكة” في مطار كوالالمبور

الوقوف على جاهزية عمل “مبادرة طريق مكة” في مطار كوالالمبور
http://almnatiq.net/?p=747049
المناطق - واس

أنهى فريق مبادرة طريق مكة استعداداته في مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا للعام الثالث على التوالي لإنجاز إجراءات دخول ضيوف الرحمن إلى المملكة لحج هذا العام 1440 هـ وذلك ضمن إطار المبادرة التي اطلقتها وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية.

وتفقد نائب رئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد مسارات الأجهزة في المطار، واجتمع بالفرق المكلفة بالعمل للوقوف على جاهزية تنفيذ خطة سير العمل التي أعدت لخدمة حجاج بيت الله الحرام لاسيما الجانب الفني والتقني بالتنسيق مع بقية الجهات الحكومية المنفذة للمبادرة، بما في ذلك فحص وثائق سفرهم وتسجيل جميع البيانات بأنظمة الحاسب الآلي للإسهام في توجههم بإذن الله تعالى فور وصولهم إلى المملكة إلى مواقع إقامتهم مباشرة.

وتأتي مبادرة طريق مكة في إطار حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي اعتمدته قيادة المملكة كأحد برامج رؤية 2030.

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