احدث الأخبار

فريق تقييم الحوادث في اليمن: استهداف ميليشيا الحوثي في القصر الجمهوري بالحديدة يعد هدفا عسكريا مشروعا
أبرز المواد
 مشروع الدائري الشمالي بوادي الدواسر .. 10 سنوات من التعثر ..وهذا رد الوزارة !
منطقة الرياض
 خبير إماراتي: 3 أسباب وراء انسحاب قوات الإمارات من اليمن
أبرز المواد
 مقتل مدنيين في طرابلس بغارة لمقاتلات تابعة لحكومة السراج
أبرز المواد
 عطل جديد يضرب فيسبوك وإنستغرام وواتساب
أبرز المواد
 فرنسا: إيران لن تكسب شيئا من انتهاك الاتفاق النووي
أبرز المواد
 الوقوف على جاهزية عمل “مبادرة طريق مكة” في مطار كوالالمبور
أبرز المواد
 أمانة منطقة المدينة المنورة تواصل أعمال صيانة الطرق
منطقة المدينة المنورة
 “الداود” يترأس الاجتماع الأول للمركز مشددا على إبراز جهود المحافظة في كافة المجالات
منطقة جازان
 سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل مدير فرع وزارة العمل بالمنطقة
أبرز المواد
 شرطة القصيم: القبض على شاب تعمّد تحطيم مركبة وإحالته للنيابة
أبرز المواد
 تعليم القصيم يطلق 166 برنامجًا في التدريب الصيفي
منطقة القصيم
فريق تقييم الحوادث في اليمن: استهداف ميليشيا الحوثي في القصر الجمهوري بالحديدة يعد هدفا عسكريا مشروعا

فريق تقييم الحوادث في اليمن: استهداف ميليشيا الحوثي في القصر الجمهوري بالحديدة يعد هدفا عسكريا مشروعا

أبرز المواد
مشروع الدائري الشمالي بوادي الدواسر .. 10 سنوات من التعثر ..وهذا رد الوزارة !

مشروع الدائري الشمالي بوادي الدواسر .. 10 سنوات من التعثر ..وهذا رد الوزارة !

منطقة الرياض
خبير إماراتي: 3 أسباب وراء انسحاب قوات الإمارات من اليمن

خبير إماراتي: 3 أسباب وراء انسحاب قوات الإمارات من اليمن

أبرز المواد
مقتل مدنيين في طرابلس بغارة لمقاتلات تابعة لحكومة السراج

مقتل مدنيين في طرابلس بغارة لمقاتلات تابعة لحكومة السراج

أبرز المواد

عطل جديد يضرب فيسبوك وإنستغرام وواتساب

عطل جديد يضرب فيسبوك وإنستغرام وواتساب
http://almnatiq.net/?p=747061
المناطق - وكالات

واجه مستخدمو موقع فيسبوك وتطبيقي واتساب وإنستغرام صعوبات في التصفح والنشر، في أحدث حلقة من مسلسل الأعطال التي أصبح عملاق التواصل الاجتماعي بطلا لها مؤخرا.

ففي منطقة الخليج العربي، كان من الصعب تحميل الصور وإرسال المنشورات على الصفحات الشخصية بموقع فيسبوك،

وقالت صحيفة “مترو” الإنجليزية إن خدمات فيسبوك وواتساب وإنستغرام شهدت انقطاعا في المملكة المتحدة وشمال أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأجزاء من أمريكا الجنوبية.

ويرجح أن يكون العطل عالميا، وهو الأخير في سلسلة من حوادث الانقطاع التي تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة.

وتحت هاشتاغ facebook_down#، وجد المستخدمون على موقع تويتر الذي لم يشهد نفس المشكلة، متنفسا للتعبير عن غضبهم من الانقطاع المتكرر لخدمات فيسبوك والتطبيقات المرتبطة به.

روابط ذات صلة

فريق تقييم الحوادث في اليمن: استهداف ميليشيا الحوثي في القصر الجمهوري بالحديدة يعد هدفا عسكريا مشروعا

فريق تقييم الحوادث في اليمن: استهداف ميليشيا الحوثي في القصر الجمهوري بالحديدة يعد هدفا عسكريا مشروعا
خبير إماراتي: 3 أسباب وراء انسحاب قوات الإمارات من اليمن

خبير إماراتي: 3 أسباب وراء انسحاب قوات الإمارات من اليمن
مقتل مدنيين في طرابلس بغارة لمقاتلات تابعة لحكومة السراج

مقتل مدنيين في طرابلس بغارة لمقاتلات تابعة لحكومة السراج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*