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مقتل مدنيين في طرابلس بغارة لمقاتلات تابعة لحكومة السراج

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مقتل مدنيين في طرابلس بغارة لمقاتلات تابعة لحكومة السراج

مقتل مدنيين في طرابلس بغارة لمقاتلات تابعة لحكومة السراج
http://almnatiq.net/?p=747064
المناطق - وكالات

أفادت مصادر ليبية، بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين، يوم الأربعاء، في غارة جوية نفذتها طائرات تابعة لحكومة فايز السراج على منطقة سيدي السائح جنوبي العاصمة طرابلس.

ويأتي الهجوم على مدنيين، فيما أعلن الجيش الوطني الليبي أن قواته تمكنت من دحر المليشيات المتطرفة ومنعهم من التقدم إلى منطقة السبيعة أحد الخطوط الأمامية للجيش الليبي جنوب العاصمة طرابلس.

وأضاف الجيش الليبي، في بيان، أن المليشيات تكبدت خسائر فادحة في معداتها وأفرادها، وأن القوات المسلحة طاردتها داخل منطقة العزيزية.

ويعد جنوب طرابلس إحدى أهم مناطق الاشتباكات بين المليشيات والجيش الليبي، إذ يعتبر خط الإمداد للجيش، وتصدى الجيش الليبي، الخميس، للهجوم الـ36 للمليشيات الإرهابية على محوري كوبري المطار والكزيرما ومطار طرابلس الدولي.

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