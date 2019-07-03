خبير إماراتي: 3 أسباب وراء انسحاب قوات الإمارات من اليمن

المناطق - الرياض

طرح الأكاديمي والباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط عبدالله باعبود، تساؤلًا حول الأسباب التي دفعت الإمارات إلى سحب قواتها بشكل جزئي من اليمن، وهو ما اجاب عليه مستشار ولي عهد أبو ظبي السابق.

وأجاب عليه الدكتور عبدالخالق عبدالله الخبير الإماراتي، قائلًا :« لهذه الأسباب قررت الامارات خفض تواجدها العسكري في اليمن: 1 استمرار هدنة الحديدة 2 ارتفاع ملحوظ في كفاءات وجاهزية القوات المساندة للشرعية 3 تراجع في العلميات العسكرية خلال 2019. هذه الأسباب واخرى دفعت الامارات خفض قواتها بعد أن أدت مهامها على أكمل وجه ويمكنها العودة في أي وقت».

وقال «باعبود» عبر حسابه على «تويتر» :« يتساءل البعض هل إعلان الامارات عن إنسحاب جزئي لقواتها من اليمن هو لتوقع إضطرابات او حرب في الخلبج مع ايران او مجرد منارة إعلامية أم حركة تكتيكية أو إعادة تموضع أم خلافات أو تصدعات في التحالف العربي أم بداية لموسم الهروب من عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل أم فقدان الأمل؟».