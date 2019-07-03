مشروع الدائري الشمالي بوادي الدواسر .. 10 سنوات من التعثر ..وهذا رد الوزارة !

وادي الدواسر - فالح الدوسري

10 سنوات مرت منذ البدء في تنفيذ مشروع طريق ” الدائري الشمالي” في محافظة وادي الدواسر دون اكتمال المشروع حتى الآن والذي يبلغ طوله حوالي (53) كلم ، رغماً عن مضي موعد تسليمه المحدد ، وطوال السنوات الماضية ظل أهالي محافظة وادي الدواسر في تساؤل مستمر حول أسباب التأخر في تنفيذ المشروع ، ومؤخراً نشر رئيس المجلس البلدي بمحافظة وادي الدواسر إبراهيم بن مفرج آل هدران تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر” حملت مجموعة من التساؤلات والاتهامات وجهها لوزارة النقل حيث قال (عشر سنوات مرت يا وزارة النقل .. تبادل الاتهام بين المقاول والوزارة ‏متى يتم الانتهاء من هذا الطريق المهم يا وزارة النقل ؟).

( صحيفة المناطق) رصدت مناشدات الأهالي المتكررة حول تعثر المشروع المهم ، ومطالباتهم بسرعة الإنتهاء من المشروع لفك الاختناقات المرورية في الطريق العام ، والذي تكثر فيه الحوادث المرورية ، الى جانب مرور الشاحنات الكبيرة والتي تتسبب في تلف أجزاء كبيرة منه سنوياً.

أصبح لغزاً محيراً

وقال المواطن ” مسفر آل حميضان” أن مشروع الدائري الشمالي بالمحافظة أصبح لغزً محيراً للجميع ، حيث ظل المواطنون منذ عشر سنوات وهم في انتظار الانتهاء منه ، داعياً المسئولين في محافظة وادي الدواسر الى مساءلة الجهات المنفذة لسرعة الانتهاء منه ، مشيراً الى أن الطريق العام الحالي تقع به عدة حوادث راح ضحيتها العديد من المواطنين والمقيمين.

الوزارة والمقاول يتحملان المسئولية

رئيس المجلس البلدي بوادي الدواسر إبراهيم بن مفرج آل هدران ، قال في حديثه لـ ( المناطق) أن تأخر تسليم المشروع تتحمله وزارة النقل والمقاول المسؤول ، مشيراً إلى أن الوزارة والمقاولين ظلوا في حالة تبادل للاتهامات ، بينما تقول الوزارة أن المقاول لم يظهر الجدية الكافية وتم انذاره.

فوائد المشروع

عضو المجلس المحلي بوادي الدواسر الدكتور سعود بن خلف الدوسري ، أن التأخر في تنفيذ المشروع تسبب في العديد من الاشكالات خاصة وأن الهدف الرئيس من المشروع هو تخفيف الزحام على الطريق العام ، وكذلك خلف مسار آخر للشاحنات الثقيلة والتي تسببت في افساد الطريق العام ، مضيفاً أن مرور عشرة سنوات لاكتمال المشروع فترة طويلة جداً ، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك موقف من الأهالي لإيصال اصواتهم الى ولاة الأمر للإسراع في حل الاشكالية وإتمام المشروع.

(صحيفة المناطق) حملت شكاوى الأهالي إلى وزارة النقل لمعرفة أسباب تأخر المشروع والمراحل التي وصل اليها ، حيث أوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان ، أن مشروع ” الدائري الشمالي ” يتكون من عدة مراحل من خلال عدة عقود تنفيذ تم الانتهاء من عقدين وجاري العمل في استكمال تنفيذ المتبقي.

انذار نهائي بسحب المشروع من المقاول

وأضاف: أن أحد المقاولين تم انذاره انذاراً نهائياً بسحب المشروع إذا لم يظهر الجدية في التنفيذ ، وذلك بسبب التقصير مما أدى الى انخفاض معدلات التنفيذ .

يذكر أن هذا مشروع الدائري الشمالي يهدف إلى تخفيف الحركة المرورية بالشريان الوحيد في المحافظة للمسافرين من العاصمة الرياض إلى المناطق الجنوبية والغربية أو العكس، إضافة للشاحنات والمعدات الثقيلة، وتعمل به ثلاث شركات ومؤسسات، ويبدأ المشروع من الشمال للآتين من العاصمة عبر تقاطع كوبري بعد مبنى التأهيل الشامل شرقًا، ثم غربًا ويلتقي مع طريق كوبري “وادي الدواسر- خميس مشيط – رنية”.

