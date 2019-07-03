احدث الأخبار

الأونروا تثمن دعم المملكة وتبرعها للاجئين الفلسطينيين
أبرز المواد
 العثور على 200 جثة في مقبرة جماعية في الرقة السورية
أبرز المواد
 فريق تقييم الحوادث في اليمن: استهداف ميليشيا الحوثي في القصر الجمهوري بالحديدة يعد هدفا عسكريا مشروعا
أبرز المواد
 مشروع الدائري الشمالي بوادي الدواسر .. 10 سنوات من التعثر ..وهذا رد الوزارة !
منطقة الرياض
 خبير إماراتي: 3 أسباب وراء انسحاب قوات الإمارات من اليمن
أبرز المواد
 مقتل مدنيين في طرابلس بغارة لمقاتلات تابعة لحكومة السراج
أبرز المواد
 عطل جديد يضرب فيسبوك وإنستغرام وواتساب
أبرز المواد
 فرنسا: إيران لن تكسب شيئا من انتهاك الاتفاق النووي
أبرز المواد
 الوقوف على جاهزية عمل “مبادرة طريق مكة” في مطار كوالالمبور
أبرز المواد
 أمانة منطقة المدينة المنورة تواصل أعمال صيانة الطرق
منطقة المدينة المنورة
 “الداود” يترأس الاجتماع الأول للمركز مشددا على إبراز جهود المحافظة في كافة المجالات
منطقة جازان
 سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل مدير فرع وزارة العمل بالمنطقة
أبرز المواد
الأونروا تثمن دعم المملكة وتبرعها للاجئين الفلسطينيين

الأونروا تثمن دعم المملكة وتبرعها للاجئين الفلسطينيين

أبرز المواد
العثور على 200 جثة في مقبرة جماعية في الرقة السورية

العثور على 200 جثة في مقبرة جماعية في الرقة السورية

أبرز المواد
فريق تقييم الحوادث في اليمن: استهداف ميليشيا الحوثي في القصر الجمهوري بالحديدة يعد هدفا عسكريا مشروعا

فريق تقييم الحوادث في اليمن: استهداف ميليشيا الحوثي في القصر الجمهوري بالحديدة يعد هدفا عسكريا مشروعا

أبرز المواد
مشروع الدائري الشمالي بوادي الدواسر .. 10 سنوات من التعثر ..وهذا رد الوزارة !

مشروع الدائري الشمالي بوادي الدواسر .. 10 سنوات من التعثر ..وهذا رد الوزارة !

منطقة الرياض

الأونروا تثمن دعم المملكة وتبرعها للاجئين الفلسطينيين

الأونروا تثمن دعم المملكة وتبرعها للاجئين الفلسطينيين
http://almnatiq.net/?p=747084
المناطق - واس

ثمنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان دعم المملكة العربية السعودية وتبرعها المالي الإضافي للاجئين الفلسطينيين.

وقالت الأونروا في بيان اليوم، أن المملكة العربية السعودية تبرعت لها بمبلغ مليوني دولار إضافية وذلك دعما للاجئي فلسطين في أقاليم عمليات الوكالة الخمسة في لبنان وسوريا والأردن وغزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأشارت الأونروا إلى أن تبرع المملكة الإضافي سيخصص لخدمات الوكالة الرئيسة التي تشمل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية .

ونقل بيان الأونروا شكر المفوض العام لوكالة الأونروا بيير كرينبول المملكة العربية السعودية وشعبها على هذا الدعم الإضافي المقدم للأونروا في هذا الوقت، مؤكدًا أن شراكة المملكة طويلة الأجل مع الأونروا لدعم لاجئي فلسطين تعد أمراً بمقدور الأونروا الاعتماد عليه.

ورأت الوكالة الأممية في بيانها أن تبرع المملكة الداعم للاجئين الفلسطينيين جاء في وقت حرج بالنسبة للأونروا، بسبب التحديات المالية الكبيرة في سبيل تلبية كافة متطلباتها المالية حتى نهاية هذا العام، مضيفة أن الأونروا تحتاج خلال العام 2019م إلى ما مجموعه 1,2 مليار دولار من أجل كافة عملياتها في المنطقة، والتي تتضمن التنمية البشرية وتقديم خدمات المعونة الإنسانية.

واكد بيان الأونروا أن المملكة العربية السعودية دأبت على أن تكون شريكًا مخلصًا للأونروا، وفي عام 2018م أصبحت ثالث أكبر المانحين بتبرع وصل إلى 160 مليون دولار، معربة عن امتنانها للدعم المستدام الذي تقدمه المملكة.

روابط ذات صلة

العثور على 200 جثة في مقبرة جماعية في الرقة السورية

العثور على 200 جثة في مقبرة جماعية في الرقة السورية
فريق تقييم الحوادث في اليمن: استهداف ميليشيا الحوثي في القصر الجمهوري بالحديدة يعد هدفا عسكريا مشروعا

فريق تقييم الحوادث في اليمن: استهداف ميليشيا الحوثي في القصر الجمهوري بالحديدة يعد هدفا عسكريا مشروعا
خبير إماراتي: 3 أسباب وراء انسحاب قوات الإمارات من اليمن

خبير إماراتي: 3 أسباب وراء انسحاب قوات الإمارات من اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*